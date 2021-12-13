美國等歐美國家近日相繼宣布將動用外交手段杯葛北京冬奧，以此作為對中國侵犯人權的抗議。正在澳洲坎培拉進行訪問的韓國總統文在寅13日表示，「不會考慮」加入數個西方國家的陣營，理由是考慮到與中國在經濟層面的合作上關係頗深，加上北韓等議題，暫不考慮跟進。

美國政府已在7日宣布，將動用外交手段杯葛北京冬奧、不派官員出席開閉幕式，之後英國、加拿大、澳洲、紐西蘭也相繼表態跟進。至於日本則表示正在考慮中，作為美國在東北亞重要盟友之一的韓國態度也備受關注。

事實上，青瓦台在先前已釋出不考慮跟進美國等國杯葛北京冬奧的行動，而文在寅等於重申韓國的立場。

綜合外媒報導，文在寅13日記者會上表示，韓國致力追求自由開放的印太地區，但也必須考慮到中國在朝鮮半島和平議題上扮演的角色。他稱，必須和中國一起努力來確保北韓去核化，也希望和中國保持和平良好的關係。