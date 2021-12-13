1218四大公投倒數，行政院意見書卻在公報明文登載，反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。國民黨團痛批，政府編列8.6億的預算辦理公投，卻被民進黨拿來宣傳反公投，成了國庫小偷，而公投的結果變成參考用，怒轟蘇貞昌就是公投流氓，呼籲全民站出來教訓民進黨。

總召費鴻泰表示，蘇貞昌以用人民納稅的稅金，做反公投文宣廣告，其行徑就是國庫小偷，如今，當國庫小偷還不夠，又在意見書裡「恐嚇人民」，一旦反萊豬公投通過，也不會影響農委會109年9月7日公告的效力；換句話說，就算你人民反萊豬公投通過，民進黨政府也不會禁止萊豬進口。

費鴻泰強調，公投花費的人力、物力和時間，兩黨均舉辦上千場、甚至上萬場大小宣講活動，本公投花了6.8億元，行政院又偷了人民的稅金買廣告反公投，結果大搞文字遊戲，蘇貞昌利用國人對於法律的陌生，現在更在公投意見書內恐嚇人民。

書記長陳玉珍表示，中選會本為獨立機關，如今淪為民進黨的「東廠」，民進黨政府在公投結果還未揭曉之前，既然在意見書上載明「反萊豬公投通過與否，均不影響農委會109年9月7日公告效力。」公然恐嚇人民，中選會卻是視而不見。

陳玉珍呼籲，面對民進黨政府、蘇貞昌利用公投意見書恐嚇人民的行為，可以用高投票率、更多同意票告訴民進黨政府，人民才是這個國家的主人，人民說了才算，國民黨團呼籲全國人民，1218一定要出來投票，投下4個同意票，才能讓民進黨政府醒過來，認清誰才是這個國家的主人。