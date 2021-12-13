台灣與中國相繼申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）後，韓國財政部首長今天表示，為讓出口組合更多樣化，首爾方面已展開加入有11個成員國的CPTPP程序。

韓聯社報導，韓國正「積極」審視加入CPTPP，作為政府擴大在亞太地區自由貿易協定的一環。

經濟副總理兼企劃財政部長官洪楠基在政府會議上說，政府正聽取社會各界意見並展開討論。

他表示政府尋求加入CPTPP，一來拓展貿易投資，二來加強韓國身為全球貿易要角的地位。

CPTPP於2018年12月生效，共有11個成員國，包括日本、澳洲、加拿大、紐西蘭和墨西哥等。而在中國、台灣相繼申請加入CPTPP後，韓國事隔3個月也決定跟進。

根據韓國產業經貿研究院報告，CPTPP的11個會員國2019年貿易額約達5.7 兆美元，占全球貿易總額的15.2%。

英國「金融時報」指出，看到中國也申請加入而緩解首爾相關疑慮後，南韓也決定申請加入CPTPP。南韓中小企業部長權七勝接受「金融時報」訪問證實，政府內部對於加入CPTPP的疑慮已消除。

權七勝說：「中小企業部和農業部原本一直相對謹慎，但政府內部的跨部會會議做出加入的決定。整個過程可能會拖延，但總體方向已確定。」

美國川普政府2017年悍然退出原本由歐巴馬政府發起、盼能削弱北京影響力的跨太平洋夥伴協定（TPP）後，剩餘成員國2018年繼續推動成立，改名為跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

南韓先前因擔心損及與北京的關係，一直猶豫是否加入CPTPP。

美、英、澳洲今年9月宣布成立AUKUS聯盟對抗中國在亞太提升軍力後，北京隔天即宣布申請加入CPTPP，台灣在不到一週後也申請加入。

南韓仁荷大學貿易專家鄭仁教（Cheong Inkyo）說：「因政府不願承擔開放市場的進一步風險，且距離總統大選只剩3個月，原本相關進程似被擱置。但在中國與其他國家紛紛申請加入後，政府的迫切感增加了。」

一名CPTPP成員國外交高層不諱言，中國與台灣相繼申請加入，改變了相關態勢。（譯者：蔡佳敏、陳亦偉）1101213