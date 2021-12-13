港星謝霆鋒有個鼎鼎有名的星爸謝賢，父子關係多年來常被外界津津樂道，近日謝霆鋒在節目中透露謝賢早習慣有人照顧的日子，所以落得老年生活不能自理的下場，形容他是「可憐的榜樣」。

謝霆鋒最近在容祖兒﹑蔡卓妍（阿嬌）與鍾欣潼（阿嬌）主持的綜藝節目《因為是朋友呀》當嘉賓，他聊到明星常有人在身邊打理一切，導致不能獨立生活的現象，主動拿爸爸謝賢當例子，「關於自理的能力，我跟你們說一個比較可憐的榜樣，像我爸，他現在年長了很多，他現在天天跟我說，我怎麼辦，我要等死。」

謝霆鋒分析爸爸會變成這樣的原因，「最主要是他不會安排自己的生活，就是以前他過去的60年，都是人家安排，四哥你今天去拍這個，四哥你今天上台去，所以現在到他要一個人真的過生活的時候，他不知道怎麼安排自己，他不知道一天起來要幹嘛，因為他永遠知道的都是閃光燈是攝影機。」謝霆鋒看到謝賢晚年過得無所事事的模樣，升起危機意識，內心想著絕對不要變成那樣，要對自己的人生負責。

不過，阿Sa跳出來替謝賢說話，覺得老年生活清幽挺好的，「你爸爸他是一個非常好的人，所以他有一幫很好的朋友，我在香港都會約四哥出來吃飯，然後都會跟他的朋友一起吃飯一起玩，他的朋友常常就會安排活動跟他一起玩，其實他也挺開心的。」

事實上，謝賢綜橫演藝圈超過一甲子，演藝成績完全不遜於謝霆鋒，2019年榮獲終生成就獎，感情生活也很豐富，結過兩次婚，分別是甄珍、狄波拉，都是女神級人物，60歲時更結交比自己小49歲的正妹Coco，時常公開放閃，宛如熱戀中的年輕情侶，愛情長跑12年後分手，傳給了2千萬當作補償女方消逝的青春，不願耽誤舊愛的人生。