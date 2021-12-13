上周五美股表現強勁，帶動日本重量級科技股走高，受此提振，周一東京股市上漲，惟美國聯準會本周召開決策會議前的謹慎情緒使大盤漲幅受抑，目前日經225指數漲0.82%%，為28671.74點。東證一部指數漲0.37%，為1982.83點。

上周五美股三大指數同步上揚，標普500指數創下歷史收盤高點。雖然美國最新公布的11月消費者物價指數（CPI）較去年同期大漲6.8%，超出10月份創下31年新高的年漲6.2%，並改寫1982年中以來的近40年高點，使聯準會提前收緊貨幣政策和升息的可能性升高，但這項通膨數據符合市場預期，且部分分析師認為導致價格上漲的供應鏈問題可能已在緩解。

IwaiCosmo Securities投資研究部總經理Shoichi Arisawa表示，美股對CPI數據的正面反應讓投資人鬆了一口氣，這就是今天日股上漲的原因，但今天過後這個趨勢未必能延續，因為在等待聯準會聯邦公開市場委員會（FOMC）的決議時，投資人可能轉趨謹慎。

晶片股東京威力科創和愛德萬測試分別上漲1.07%和2.86%，空調大廠大金工業目前漲1.81%。全球科技新創公司投資大戶軟銀集團漲1.36%。

歐力士漲2.09%，日媒報導該金融服務集團決定約以2400億日圓（相當於21.2億美元）將旗下軟體事業Yayoi賣給美國私募股權公司KKR & Co。

新生銀行下跌0.27%。線上金融集團SBI Holdings成功將其對新生銀行的持股比例從20%提高至47.77%。

東京海上控股漲2.81%，在東證核心30指數成分股中表現最佳；其次為村田製作所漲2.1%。人力派遣公司瑞可利（Recruit Holdings）跌2.79%，表現最差；其次是豐田汽車跌1.66%。