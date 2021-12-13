國泰金(2882)位於台中烏日的資訊開發中心（Cathay Development Center，CDC）正式開幕，用科技技術力吸引中、南部人才，運用集團資源與科技量能打造中台灣首座金融科技新地標。CDC未來將作為國泰技術輸出海外的總部，主要支援東南亞各地據點的數位發展、設計開發以及創新業務發展等，規畫超過60個人力，期望能匯集全台北中南各地的技術人才。

國泰金台中資訊開發中心協理劉本傑表示，國泰資訊開發中心（CDC）主要負責集團橫跨銀行、壽險與產險於東南亞地區的數位發展及創新業務，將作為海外市場的資訊樞紐與技術輸出總部，為各地市場打造數位化產品與中台開發系統等。相信CDC設立於台中不僅能活絡中部技術研發動能，更能以數位數據技術力響應集團打亞洲盃、加以完善亞洲市場布局。

國泰金自2016年起全力推動數位轉型，透過金融科技與創新實力，不斷打造符合各種生活場景的金融服務；設立國泰資訊開發中心將匯集北中南技術人才共同前進，透過技術研發與創新能量，將大幅提升國泰推進東南亞發展動能。而國泰資訊開發中心位於台中市烏日區，擁有三鐵共構交通便利的優勢，辦公室設置於物流共和國台中園區內，目前開放職缺包含專案經理、產品經理、UI/UX設計師、數據商業分析師、系統分析師、Java開發工程師、QA以及DevOps工程師等。