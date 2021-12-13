台灣證券交易所依據上市公司公告11月營收顯示，11月全體上市公司營收總計3兆6456億元，年增9.01％，營收成長公司共679家，衰退公司共280家。營收呈現成長趨勢主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢主要產業為金融保險業、其他電子業及汽車工業。

證交所表示，經瞭解營收成長較大產業中，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，航運股11月營收1549億元，年增103.55％；油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，該類股11月營收642億元，年增69.39％；鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫，鋼鐵類股11月營收980億元，年增49.16％。

衰退較大產業中，金融保險業受保險業務淨收益減少，單月整體營收2231億元，年減12.03％；其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，單月營收6710億元，年減8.37％；汽車工業因晶片短缺影響供應，單月營收506億元，年減8.33％。

累計前11月全體上市公司營收總計34兆6104億元，年成長4兆9215億元，增幅16.58％。