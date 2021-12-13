林秉樞再爆疑打特權疫苗爭議，繼台北市議員游淑慧臉書踢爆，林秉樞分別在禾馨、台中榮總打新冠疫苗，媒體人朱凱翔也在「不演了新聞台」臉書爆料，林秉樞是10月5日在台中榮總打第二劑莫德納疫苗，對此台中榮總發表聲明，指稱林母曾十多次在門急診就醫，林送訃聞，依禮俗送花藍。

民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，再被爆料在7月15日、10月5日分別在台北市禾馨診所以及台中榮總接種莫德納疫苗、第一、二劑，並且扯出台中榮總院長陳適安曾在林母告別式贈花名單內；由於43歲的林秉樞並符合第十期疫苗莫德第二劑接種資格，被質疑是因為有人脈關係打到特權疫苗。

對此，台中市衛生局證實，林的確在10月5日在台中榮總接種莫德納第二劑，至於是不是殘劑，或以何種身份接種，這個部分仍待台中榮總說明釐清。

而台中榮總也發表聲明強調：指林母長期於該院門、急診、住院數十次，病故後送訃聞至本院，基於世俗禮儀送花籃致意，乃人之常情。另對於林秉樞打疫苗一事，則回應一切符合衛福部相關規定。

據悉，林秉樞到台中榮總打莫德納第二劑是依規定辦法，目前已進入調查，至於是用何種身份，中榮表示，應由衛福部說明。