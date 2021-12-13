臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計881家及78家，共計959家皆已於10日前完成110年11月營收申報作業。11月份全體上市公司營收總計3兆6456億元，年成長3013億元(9.01％)，營收成長公司共679家，衰退公司共280家。

全體上市公司110年11月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為航運業、油電燃氣業及鋼鐵工業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、其他電子業及汽車工業。

全體上市公司1至11月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、鋼鐵工業及塑膠工業，衰退趨勢產業為觀光事業及金融保險業。

證交所表示，航運業因疫情影響供需失衡，致貨運需求成長及運價上漲，油電燃氣業因油價走高，致石化基本原料價格上漲，鋼鐵工業受鋼鐵市場復甦，鋼材價格上漲及營建市場需求增溫，致本月較109年同月成長。

金融保險業受保險業務淨收益減少，其他電子業受零組件缺料及部分終端產品成長動能放緩影響，汽車工業因晶片短缺影響供應，致本月較109年同月營收衰退。