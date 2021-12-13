知名YouTuber兼AV監製米砂（Misa），日前因翻拍Netflix夯劇《魷魚遊戲》成人版《鮑魚遊戲》而再度爆紅，也使她無論PO什麼都話題不斷，而腦筋動得相當快的她，昨（12）日又在個人YouTube頻道上推出「成人深夜節目」，邀請12位辣妹大玩《魷魚遊戲》中的一二三木頭人，火辣的姿勢與穿搭，再度令網友們大噴鼻血。

由米砂所兼製的首部成人片《鮑魚遊戲》，一上架就吸引超過10萬名網友付費朝聖，使網站一度當機，讓此片成功創造話題。而近日再宣布推出「鮑魚遊戲深夜節目版」的她，昨日於YouTube頻道上推出第一集，「免費」讓粉絲們觀看；米砂在節目一開始便透露礙於尺度的問題她已被刪除了兩個版本，只能公開刪減後的第三版，但即使如此仍有不少「福利鏡頭」可以看。

米砂這次找來12位性感辣妹，在節目中穿上日本高中生的運動制服與游泳小褲，以性感的姿勢大玩一二三木頭人，若是有人被抓到晃動還想繼續玩遊戲，就得脫掉外衣，而不少正妹便因此脫到只剩比基尼展現凹凸有致的火辣身材。遊戲中玩輸的辣妹還得進入水池，並在她們身上倒滿白色的潤滑液，畫面相當香艷刺激，引起不少老司機們再度暴動，也吸引超過7萬名網友點閱觀看，再度引發話題。