去年8月28日政府宣布開放含萊克多巴胺美國豬肉進口，並同步修訂「動物用藥殘留標準」等法規，消基會表示，政府拒絕採取「萊劑標示」的風險管理配套，埋下各界對於食安的隱憂，至今各界仍爭論不休，消基會堅決反對政府開放進口萊豬，「開放萊豬作為失敗政策的典型真的太成功了。」

消基會今(13)日舉辦「維護消費者健康，消基會反對萊豬進口」記者會，對於開放萊豬進口政策，消基會基於《憲法》第22條，認為國家在制定或頒布涉及國民健康權之法律制度及法令上，絕對應符合對人民健康權益安全無虞的保護要求，今日重申堅決反對政府開放進口萊豬的政策。

消費者文教基金會董事長黃怡騰說，開放萊豬的決定沒有經過嚴謹評估，純粹只是為政治服務的決定，決策過程有許多可議之處，政府強調不標示萊劑是為了不歧視，「政府劃錯重點也射錯靶，只要求標示產地不標示萊劑，既然國內不可使用萊劑，為何不強制標示？消費者要求安全健康應該不為過吧？」

黃怡騰表示，美國與台灣基於相同的民有、民治與民享的民主同盟，呼籲美國停止使用萊克多巴胺，尊重台灣消費者的聲音，「依台灣對美國言聽計從的態度，沒有萊劑的肉品台灣是不會拒絕的。」

消基會發行人胡峰賓表示，萊克多巴胺作為動物飼料添加物，國際現今仍有高達160個以上的國家認為萊劑對人體健康確實存有風險疑慮，因而仍然禁止於動物飼料中添加使用萊劑，以保護境內國民安與健康，但是我政府卻反其道而行，透過開放萊豬進口，作為突破國際困境及對外發展經貿的籌碼。

胡峰賓說，「教育規定外訂盒餐採購契約不讓萊豬進入校園，軍警消也都不能吃萊豬，開放萊豬作為失敗政策的典型，真的是太成功了」。

消基會秘書長徐則鈺表示，在開放萊豬之前，政府沒有經過完整的對外說明，社會對此尚無共識，這次公投展現的民意，顯然對政府形成一定的壓力，基於國貿的談判，公投結果其實就是政府對外談判的後盾，公投其實是在幫政府。