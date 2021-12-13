學習書法多年的蕭薔親自為年曆美照親筆題字。（珍世美學慈善基金會提供）

學習書法多年的蕭薔親自為年曆美照親筆題字。（珍世美學慈善基金會提供）

學習書法多年的蕭薔親自為年曆美照親筆題字。（珍世美學慈善基金會提供）

蕭薔完美好身材20年不變。（珍世美學慈善基金會提供）

台灣第一美女蕭薔「2022珍世若水」慈善年曆熱騰騰上市，除了以書法、水影變化襯出才華美貌兼具的蕭美人，她20年不變的23腰、110公分大長腿，加上騎馬練出的人魚線更是超吸睛，而學習瑜伽多年的他更以一身粉紅緊身、側身扭轉蜴蜥式，柔軟髖部展現令人歎為觀止的軟Ｑ，她說：「每次練完側身扭轉蜥蜴式，都覺得超爽！」

蕭薔每年都會為封面親筆題字，2022她以行書，隸書，草書書寫「珍世若水」，表現水之三態，即水之液態、固態、氣態，取水能以柔制剛、滋養萬物，鼓勵大家在面對環境的多變不定時，效水性之包容與柔韌！

蕭薔潛心書法緣起為母親抄心經祈福，更師法書法家官大欽老師，至今逾十數萬字， 其手抄心經己收於孔雀明王寺開成別院。網友盛讚其 「行書行雲流水，灑脫飄逸，充满了王風王韻，而小楷端莊秀麗，靈動多姿，隸書非常有水準，整齊劃一，嚴謹規範，既有清人尹秉綬的神韻，又有今人劉炳森的筆意，很有質感，可見她對書法也是情有獨鍾，寫出了高度！」

至於外界一直好奇蕭大美女維持涷齡的秘訣，她笑說：「練習書法的過程豐沛了我的心境，而使用好的保養品則是水潤了我的皮膚。」 她希望以自己的書法作品與喜歡的保養品跟大家分享，隨冊附上保養品3日體驗券限量1000份 ，期許「2022珍世若水」能帶給大家滿滿的正能量，真正由內而外的美麗！

蕭薔慈善年曆自1996年初版印製，2000年起正式參與義賣。20多年來所捐助單位逾百，善款早已超過8位數字，珍世美學慈善基金會也在2021捐助新冠疫情，物援河南大水，助學四川貧童，佛光山均頭教育機構，及對於歷史文化藝術類的捐贈，如鑄佛像、建廟等，同時也送出600份護膚品呵護醫護人員。

蕭薔很懷念疫情前造訪台北市守護天使藝術發展協會等單位，並和自閉症孩子們的歡唱時光，家長們也致函感謝她的善舉與長期守護，她期許：「希望疫情趕快過去，孩子們都平安！」愛心、善念的蕭薔堅持要繼續用愛克服一切障礙，散播美麗、祥和、珍世若水的信念：「在困境中堅持信念不輕言放棄。愛得輕鬆，愛得自在，愛得尊嚴。愛，是一切問題的答案」。