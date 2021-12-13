魏如萱明年將二度登上雄蛋開唱。（陳俊吉攝）

魏如萱一連2場小巨蛋演唱會12日圓滿落幕，會後慶功受訪，提及3歲兒子路易前晚上臺表現超萌且完全不怕生，魏如萱透露兒子彩排時上了臺就不肯下來，笑說：「他不會緊張，之前常常跟我說他要上臺打鼓或玩吉他。」頗有媽媽身為歌手的大將之風；追問她兒子這麼可愛、打算何時再拚一個？39歲的魏如萱直言目前沒這個計劃，她表示自己快40歲了，也不知道還能不能生，反倒希望趕快存錢買房，一家人有個安定的窩。

魏如萱目前租屋在臺北市市中心，考量到兒子未來學區以及她的電臺工作上班方便，希望能盡量買房在目前住屋附近，但她之前曾詢問當地房價，一坪竟要價180萬，她雖嚇傻仍不放棄規劃，拚命工作努力存錢，不僅跟了圈內人發起的「互助會」，還跟奶奶學習買股票等投資理財方式，希望早日圓買房夢。

這陣子她為了籌備演唱會，工作忙得不可開交，問起老公會抱怨嗎？魏如萱酷酷地說：「沒有抱怨，因為在家裡我比較強勢，但我會安排好一切，做好早餐晚餐。」開玩笑表示老公離她越遠越好，太靠近會忍不住對他翻白眼，被老公虧「妳眼睛不會痛喔」，夫妻相處模式特別又隨性。