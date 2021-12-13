頭家派出所義警分隊義警蘇岳陽熱愛台灣投入義警工作。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

頭家派出所義警分隊義警蘇岳陽熱愛台灣投入義警工作。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

頭家派出所義警分隊義警蘇岳陽熱愛台灣投入義警工作。（大雅警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市大雅警分局頭家派出所義警分隊義警蘇岳陽，他是尼泊爾籍歸化本國籍成為「正港台灣人」，來台已經20多年，8年前加入義警行列，每執勤必準時到勤、盡忠職守，顯示出新住民融入在地，一同為地方治安打拚的熱情。

大雅分局日前舉行「110年度推動警勤工作及表揚績優民防、義警人員典禮」，蘇岳陽有著深邃臉孔，站在受獎人員行列中相當顯眼。

蘇岳陽義警分隊服務長達8年，輪值時，晚上跟著頭家派出所員警一起在外面巡邏，一起在超商守望，分擔維護頭家厝的治安工作，雖然是協助負擔治安維護工作，工作時卻絕不馬虎，每執勤必準時到勤、盡忠職守，顯示新住民融入在地，一同為地方治安打拚的熱情。

蘇岳陽來台已經20多年，一開始與台籍妻子姚惠玲在台中市區開了尼泊爾文化手工藝品店，已從尼泊爾籍歸化成為「正港台灣人」，工作之餘也熱心公益的蘇岳陽，除了加入義警行列外，更與在台灣的尼泊爾新住民組織成「社團法人台灣尼泊爾協會」，不定期舉辦文化交流活動，希望讓台灣人更了解尼泊爾的文化。

頭家派出所所長羅明中表示，鑒於近來發生多起超商店員遭危害傷亡案件，這段期間特別召集轄內義警及守望相助隊協調派員，於各時段針對超商加強巡邏守望，藉以提高見警率，非常感謝義警蘇岳陽長期對頭家厝的付出，工作之餘犧牲休息時間協助警方維護社區治安工作，派出所同事因為有他的參與，覺得台灣更國際化了。