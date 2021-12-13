搜救人員將黃男送醫，結束一場驚魂記。（翻攝畫面）

70多歲黃男偕同妻子跟團到知本旅遊，12日晚間8點多卻在飯店門口走失，員警與巡守隊花了2個小時搜尋，黃男音訊全無，透過監視器抵達黃男最後身影身的地方，只發現黃男的褲子掛在欄杆上，一群人在附近尋找，最後發現黃男全身赤裸躺在草叢裡，被救出時，黃男一臉驚嚇，對於大家的詢問不說一句話。

台東縣警方昨晚接獲報案表示，70多歲的疑似失智的黃姓男子在晚間8點多和朋友妻子一起前往飯店附設卡拉OK準備歡唱，不料黃姓老人卻獨自走出飯店往知本溪床走去後失去音訊。

轄區員警先和當地巡守隊以及國際救總等民間救難團體尋找約兩個小時後由於天氣越來越濕冷；23：00左右協請再請消防局支援現場進行搜索。

同時飯店1名張姓員工機警調監視器看看是否會有蛛絲馬跡，沒想到真的被他發現黃姓男子的最後身影，詭異的是，當大家趕到黃男最後出現身影的地方，卻只發現男子的褲子好好的掛在一旁的欄杆上卻沒看到男子。

一群人在發現褲子附近開始尋找，最後發現黃男全身赤裸躺在草叢裡，對於大家的呼喚彷彿沒有聽到，消防救護人員合力將他攙扶慢慢走出草叢，黃男一臉驚嚇對於大家的詢問不說一句話。

護人員趕緊幫找來飯店浴巾幫老人保溫，警消在飯店業者的機警下這場老人迷失驚魂記，據了解這一群來自高雄的義消團體昨晚間在台東投宿一晚；至於老人為何會突然獨自一人走進草叢， 警方表示黃男應該是對於路況不熟一時心慌找不到路。