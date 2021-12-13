台灣鐵路每天運輸將近200萬人次，但9月以來包括台鐵、高鐵和高捷接連發生5件恐嚇事件，立委李昆澤今（13）日在立法院交通委員會質詢，交通部有何因應措施？交通部長王國材表示，目前有3個部會單位都在注意此事，交通部鐵安演習也會巡檢並且定期演練。

李昆澤表示，台灣鐵路每天運輸人數相當多，以今年1至10月為例，每天高鐵11萬人次、台鐵40萬人次、北捷137萬人次、高捷10.3萬人次。但是近期發生很多恐嚇事件，今年前8個月有5、6件，但9月之後至今不到4個月就有5件，包括9月24日高鐵接到主旨是「炸彈預警」的電郵；9月25日高雄捷運收到炸彈恐嚇信；11月26日新烏日站台鐵北上、高鐵威脅放置塑膠炸彈；11月30日屏東搭莒光號北上炸總統府；12月9日恐嚇將開聯結車和曳引車，裝載油料和砂石到南部平交道，衝撞列車。

李昆澤表示，這些恐嚇事件必須加強查緝，因為即使是惡作劇也可能造成類似「劇院失火」的群眾恐慌；若是對方真有犯罪企圖，治安單位就要使其沒有下手機會；若是謊報日期，但是改天可能作案，交通部也應該掌握相關狀況。

王國材表示，有3個單位在注意相關事件，包括行政院國土安全辦公室，負責蒐集情資、評估是否入案；內政部警政署鐵路警察局，負責站區行檢；法務部調查局，負責調查電郵、簡訊等。

李昆澤表示，交通部應該要有相關應變計畫，像是交通設施重大人為危安事件恐怖攻擊應變計畫，雖是機密文件，不便公開，但是SOP要做好；其他處理程序包括演練要加強，像是高鐵去年有76個演練項目，今年又增加為87項，台鐵也有生化、核安攻擊等相關演練。王國材表示，交通部有鐵安計畫，高鐵、台鐵都有標準作業程序，包括巡檢及定期演練等以因應危安事件恐怖攻擊。