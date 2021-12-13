受惠半導體廠擴產，京鼎(3413)今年前三季營收連三季創新高，展望第四季，公司預期在半導體及面板設備等需求帶動，本季營收持續比上季增長，也就是第四季營收將再創新高紀錄。

此外，京鼎因應竹南二廠建置廠房及購置設備，11月10日董事會通過資本預算案24.18億元；董事會決議以私募方式辦理現金增資普通股，私募額度不超過880萬股(不超過股本10%)，股東臨時會訂為12月30日。

京鼎半導體及面板設備相關占比95%；展望第四季，在半導體及面板設備相關零組件業績展望續向上，以及自動化設備相關需求回溫帶動，京鼎本季營收可望再比第三季穩增，也比去年第四季較為明顯的增長。

京鼎11月合併營收11.14億元，創次高，月增4.84%，年增33.77%；第四季旺季可望續挑戰新高，今年1~11月營收110.61億元，已超越歷年全年之表現，年增22.05%，今年營運確定將再創新高紀錄。

京鼎第三季以及前三季營運均創新高；第四季產業續旺，今年營運將再創新高。展望明年，隨著半導體廠擴產未歇加上公司竹南新廠加入貢獻，法人預估公司業績可望再挑新高。

受惠美系半導體設備龍頭的強勁需求，京鼎今年第三季營收31.82億元，年增19.86%，EPS 4.88元，創單季新高。前三季稅後淨利11.29億元，EPS 12.91元，為同期最佳。第四季業績有機會再穩增，今年營運確立創新高。

展望2022年，可望持續受惠半導體廠擴產，加上竹南新廠加入貢獻，該新廠預計在2022年第一季試產，明年下半年貢獻加溫，可望將帶動公司2022年營運有望續拚雙位數成長。