數位影音內容快速發展改變閱聽者收視習慣，推升全球影音串流商機，FII工業富聯(601138.SH)今年全球OTT相關產品全球出貨量累積已逾6000萬個，近日宣布加入Netflix的Hailstorm Program合作計畫，盼與Netflix深化合作、強攻智慧家庭影音巿場。

隨著數位影音內容快速發展，閱聽者的收視習慣由定點、定時、定頻演變為隨時、隨地、隨身，據Business Wire調查，2019年全球OTT市場已達850億美元。而去年新冠肺炎疫情的推波助瀾，使OTT平台業務持續成長，直接推升全球影音串流商機。

新興內容及平台業者除利用雲端服務不受地理限制的特性，大量製作及傳輸影音內容給全球觀眾外，也陸續將觸角延伸至遊戲領域，創造更多雲端運算商機，順勢帶動智慧家居基礎建設及各類型終端商品需求。

據工業富聯統計，2021年STB/OTT相關產品全球出貨量累積已逾6000萬個。展望後市，Business Wire預估全球OTT市場至2025年將成長至1942億美元，另有分析指出全球串流媒體訂閱用戶在2025年將達到14億人、較2019年倍增。

工業富聯副總經理劉鑽志表示，集團投入STB/OTT產品研發及生產多年，目前全球年出貨量已超過6000萬個，主要供給歐美各國及亞洲新興巿場。而集團與Netflix亦自2016年即開始合作，將其導入在工業富聯的STB/OTT產品上。

劉鑽志指出，今年在與Netflix的Hailstorm Program擴大合作後，工業富聯製造的標準品將內建Netflix app、並提供客製化服務，協助客戶縮短認證時間、快速出貨給終端用戶，提升整體產品優勢。

劉鑽志進一步表示，期待在加入Hailstorm Program後，能協助Netflix全球內容營運優勢及近期宣布進軍遊戲事業、擴大目標族群計畫，相信以工業富聯及鴻海的影音產品研發能力與製造能量，將能相輔相成、取得雙贏，並期盼透過加強合作持續擴展更多服務。