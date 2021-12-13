台中知名老餅店第五代張姓小開，遭妻控告在2020年與17歲遊戲女網友發生數次性關係，兩人在Line有「想看左左右右」（指胸部）及「都跟你脫光睡了」等鹹濕對話，張男要求少女傳送裸體及私密處照片給他觀賞，張妻提告求償，張男被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判1年2月、緩刑3年；民事部分判賠40萬元。

張妻指控，與丈夫在2012年12月間結婚，已育有2名子女，她在2015年懷孕期間竟多次找援交尋歡，她考量子女年幼隱忍，相信他會回心轉意，丈夫簽下切結書後，在2019年起故態復萌，玩手機遊戲認識17歲的女高生，兩人進而成為男女朋友，兩人並在2019年7月及8月間發生性關係。

此外，兩人在2020年7月至8月期間多次以Line通訊軟體鹹濕對話，張男傳送：「想看左左右右」（指胸部），少女回覆：「都跟你脫光睡了」；張男傳文說：「可惜我看不到那天一樣美美的畫面，都是有衣服跟手或圖擋住」，少女回覆：「真是的，等你來幫我脫」。

此外，張男並要求少女傳給他自拍裸照及私密處照片，並留言說：「我超想看小壞蛋多傳一些我專屬才有的福利照」、」「可以答應你，不存不截圖那些，因為要好好保護妳」。少女答應並拍8張裸露照片傳給張男。

張妻怒告丈夫，並在民事部分以侵害配偶權，求償精神撫慰金300萬元。張男坦承與少女發生性行為及兩人在Line對談內容，但否認對談內容並非實質發生。在刑事部分，因張男因要求少女拍裸照供觀賞，檢察官依違反《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，台中地院今年3月判刑1年2月徒刑、緩刑3年，張男提起上訴，遭台中高分院駁回。

在民事求償部分，台中地院法官以張男在結婚近10年後，發生不正常男女關係及性交行為，嚴重影響婚姻及家庭關係，造成妻子精神上痛苦，而判罰40萬元，仍可上訴。