香港女星阿Sa(蔡卓妍)長相清甜，18歲就被發掘出道，跟阿嬌(鍾欣潼)組成偶像女團「Twins」，紅極一時，近年阿嬌與「醫界王陽明」賴弘國的短命婚，引起外界熱議，而她的好姊妹阿Sa也有過一段失敗的婚姻，她日前在節目上罕見鬆口提起這段往事，難得吐露真實心境。

女團「Twins」成員阿嬌與阿Sa，在感情上都缺了點運氣，曾步入禮堂，但最終都成了婚姻的過客，阿Sa早阿嬌幾年秘婚，對象是男星鄭中基，兩人因合作電影《追擊八月十五》結緣，多年來僅是默認戀愛關係，直到2010年被爆秘婚消息，阿Sa才開記者會坦白，但卻在同一天宣布結婚並已經離婚，消息震驚整個娛樂圈，而她也因為承受巨大輿論而痛哭。

近日阿嬌與阿Sa攜手上節目，身為最佳夥伴與好姊妹，聊人生也必定得提到感情，多年過去，阿Sa罕見說起與前夫鄭中基的那段婚姻，吐露其實她一點都不後悔，「因為我真的愛了，可是現在問我還會不會結婚，我就是『不知道』」。

阿Sa表示，現在對於是否結婚沒有確切的答案，倒不是沒遇見愛的人，只是走過這一遭，感情觀已經變了，也坦言當初把婚姻想得太簡單，以為只要兩個人相愛就好，沒想到的是「婚後相處是很大的學問」，如今跟富少石恆聰交往，不會閃避認戀，但希望生活是簡單穩定的，至於阿嬌，她也表示不後悔結婚，並說很喜歡前夫賴弘國的家庭，覺得他家裡氛圍很好，「是個快樂的家庭」，但對於未來，比起找伴，她想先享受單身生活。