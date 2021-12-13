大陸隨著產業升級，製造業對高級技能人才的需求越發迫切。根據大陸人社部近日發佈2021年第3季全國「最缺工」的100個職業排行中，有58個屬「生產製造及有關人員」，讓不少相關專業學生求職時，每人手上都有2到4張錄取通知書。

實際上，統計到2025年大陸製造業10大重點領域人才總量將接近6200萬人，人才需求缺口3000萬人、缺口率高達48％。

這也導致相關技能人才的薪資水準水漲船高。2020年上海市技能人才、高技能人才的平均工資統計，比全市就業人員平均分別高9％和16％，比普通管理人員如文秘、辦事員、後勤管理等中位數薪資分別高出11％和37％，凸顯高薪引才已成企業普遍做法，有的公司甚至還加上股權激勵。

據央視引述山東濟南某高新技術企業人力資源部副總燕倆坦言，隨著產業升級，公司一些自動化的改造，對工人的素質要求都在逐步提升，這是當前公司面臨的2個較大招聘問題。