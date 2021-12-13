經濟部長王美花13日出席活動前說明台電萬隆變電所大火，她強調，這是台電30餘年來首見，純粹是設備故障，與缺電毫無關聯，未來也會有兩個方向進行檢討，包括加強與地方溝通，讓萬隆變電所遷入室內場址，以及針對室外的變電站加強巡檢，避免意外再次發生。

王美花出席「經濟部助攻5G 搶占全球市場」成果發表記者會，會前接受媒體才訪時，被問到台電萬隆變電所火警事故是否與「降壓」有關？王美花解釋，如同台電向外界說明的，這次是設備故障後起火，火勢的濃煙導致上方匯流排跳脫，造成大規模停電，這與缺電完全內有關係，事故發生時倍轉容量率還有37％。

由於依照台電的營業規章，這樣事故雖然有賠償規定，但換算下來，2000多元的帳單僅賠償1元，遭批沒有誠意。王美花表示，先前發生大停電都是以專案進行賠償，台電有自己的營業規章，不過大家有些反應，所以這次的賠償要求是要參考過往案例還是依照規章，還需要綜合考量，台電仍在評估中。

這次萬隆變電所發生大火，王美花表示，台電資深同仁也說是30多年來第一次發生，未來經濟部與台電也有兩個方向進行改善。她說，其實台電已經把萬隆變電所的室內場域蓋好了，只是現在地方還有不同意見，所以還沒遷入，這些新型態的變電所消防設備規格較高，但目前還在跟地方溝通；針對有室外的變電站的場所，也會指示同仁加強巡檢，確保室外變電站的安全性。