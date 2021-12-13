大陸國家發改委13日召開新聞發佈會，介紹12日印發的《「十四五」冷鏈物流發展規劃》，提出將建設「四橫四縱」的8條國家冷鏈物流骨幹通道，拓展大陸冷鏈物流服務網的覆蓋廣度、深度。

其中「四橫」是指北部的魯陝藏、長江與南部4大通道；「四縱」則指西部的二廣、京鄂閩與東部沿海4大通道，透過「四橫四縱」串接農產品主產區和19個城市群，形成內外聯通的國家冷鏈物流骨幹通道網。

此外，該《規劃》也提出「全國冷鏈食品追溯監管體系建設工程」，到2025年要建成全國冷鏈食品追溯管理平台，實現跨區域冷鏈物流的追溯閉環。

據澎湃新聞引述大陸國家發展改革委經濟貿易司副司長張江波表示，該《規劃》是大陸冷鏈物流領域第一份5年規劃，並以國務院文件層級印發，首次從建構新發展格局的戰略層面，對建設現代冷鏈物流體系作出全方位、系統性部署，提出一系列務實、可操作、可落地的具體措施，具有重要里程碑意義。