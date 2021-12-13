四大公投將於12月18日進行投票。中台灣教授協會13日於台中市議會與民進黨團舉行記者會，理事長黃正聰強調，該協會關注公眾議題，公投綁大選是讓民主倒退並不適合；公投是議題討論、選舉是選人，如果同時舉行公投議題就無法同時討論，兩個在一起同時舉行會混亂、無法深入討論會造成公投亂大選，公投歸公投、大選歸大選。

中台灣教授協會與台中市議會民進黨團，今天中午於民進黨團舉行記者會，與會有中台灣教授協會理事長黃正聰、秘書長蔡美華及理事鄭政秉、吳晉東、蔡榮傑、鄭清榮，與民進黨團總召謝明源、市議員張耀中等人。

謝明源說，公投綁大選會造成1人同時拿10幾張票，不知該如何圈選？20歲以上才有選舉權，但公投18歲就可以投，公投綁大選會造成一邊投票、一邊開票，國民黨公投綁大選根本是居心叵測且浪費國家資源，中台灣教授協會及民進黨團不同意公投綁大選。

中台灣教授協會指出，國民黨提出「公投綁大選」的公投案，所提出理由只有 2 點，即能提高投票率和可大幅降低行政成本。但依照國民黨的公投案是有大選時辦公

投，沒大選時也辦公投，且年年都要辦公投，這樣能降低行政成本嗎？顯然是

不可能的是一例用話術包裝的高明騙局。「公投綁大選」能提高投票率嗎？是會提高投票率，但「公投」的本質是什麼？

「公投綁大選」還有幾個問題需要討論：18-20 歲年輕人只能投公投票，「公投綁大選」要如何投票？要如何造冊？賄選和政治獻金等問題只有選罷法有規定，但公投法沒有，如有不肖政客鑽漏洞用公投掩護非法要如何處理？「公投綁大選」只有3-6 個月時間討論太短促，又要「選多人」又要「論多事」太複雜，造成選民後悔投錯票，要如何彌補？要由誰來負責？對於這種不夠嚴謹的「公投綁大選」的提案，十足是「假借民主反民主、用公投破壞公投」的手段。

中台灣教授協會強調，國民黨主席朱立倫說：4 大公投就是「倒閣公投」，把公投當成政治手段，這是不尊重公民投票的表現。應該讓公投歸公投、大選歸大選，讓有效的社會溝通及理性辯論，展現公投的真髓。所以，我們不同意「公投綁大選」。