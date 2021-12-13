少女從二樓直接摔落到一樓地面，痛苦地大喊屁股很痛。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣卓蘭鎮一名13歲少女跟外婆同住，12日下午4點多她到二樓陽台想要收棉被，結果當時風大把棉被吹到採光罩，少女想都沒想踩上去撿棉被，結果採光罩不堪負荷，少女直接從二樓摔到一樓高喊「屁股疼痛」，所幸送醫後沒有大礙。

根據了解，少女當時眼見棉被掉在採光罩，就爬過二樓陽台圍牆冒險撿棉被，不料踩破採光罩，整個人從二樓直接摔落一樓地面，讓她痛苦不已大喊「屁股好痛」!

屋內的外婆聽到呼救，連忙跑出來關心傷勢，大湖警分局接獲報案後立即派遣卓蘭分駐所巡佐徐千田、警員賴育晟前往協助，警方與卓蘭消防分隊共同協助送往東勢農民醫院診治，並通知少女母親前往陪同就醫，醫師診斷脊椎壓迫，目前住院觀察中，所幸最後沒有生命危險。

大湖警分局也呼籲，採光罩經年累月風吹日曬容易碎裂，支撐力不足，若有東西掉落在上面時，建議可使用長竹竿嘗試勾回，或利用其他工具撿回，避免直接踐踏在上方造成類似危險發生，也提醒家長多留意自家孩童安全。