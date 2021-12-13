撐22年也撐不住了，速食業南霸天「丹丹漢堡」宣布，將在12月17日起調整18項商品售價，漲幅約2至5元，其中22年沒漲價過的炸雞，從39元調漲至42元，15年沒漲價過的熱狗也從25元漲到27元，而熱門商品鮮脆雞腿堡、烤醬雞堡、香酥米糕等也調漲2至4元，同時也調漲員工薪資，已從12月起調高時薪至170元起。

丹丹漢堡將在12月17日起漲價。(翻攝自 丹丹漢堡安平店FB)

近期物價飆漲，繼麥當勞、肯德基等速食業漲價後，就連只在南部設點，以高CP著稱的「丹丹漢堡」也受不了物價上漲而調漲售價，從12月17日起調整18項商品售價，且此次調漲的品項中，許多都是多年未調整售價，像是炸雞22年未漲、超長熱狗15年；香酥米糕、火腿蛋三明治、肉鬆蛋三明治14年，烤醬雞堡、鮮脆雞腿堡9年。

丹丹漢堡漲價的18個品項中，套餐部分漲最多，7個套餐〈1、4、5、7、9、10號餐〉調漲5元，14號餐漲2元，3套餐調降1至3元（2、6、13號餐〉，其他價格不變，加購地瓜薯條、紅醬波浪薯也漲2元，停售點心組。早餐中也有2組套餐調漲3元，平均漲幅2.06%。

而單點產品中，有9項單點漲價2至4元，其中漲最多的是鮮脆雞腿堡，調漲4元，新價格為59元，脆皮炸雞、烤醬雞堡漲3元，變42元。