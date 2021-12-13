市場逐漸從變種病毒「Omicron」的擔憂中掙脫，不僅油價重回70美元以上，標普500指數再創歷史新高，且納斯達克指數單周漲幅亦為2月以來最佳。新興亞股情緒隨之好轉，上周幾乎全數回漲，表現最好的市場為印度、泰國、菲律賓，周線均揚升1.9%。

上周外資加碼最多的市場為印度、台股、印尼，分別為5億美元，3.2億美元、2.9億美元；印度12月以來仍為淨流出，台股則是連兩周獲加碼，印尼目前則是東協主要經濟體中12月吸金最多的。南韓、泰國則遭贖回2億美元、0.6億美元。

11月份台股近1540家上市櫃公司公布財報，合計單季稅後盈餘突破1兆元新台幣，達1.09兆元，累計前三季稅後盈餘2.98兆元，雙雙創下歷史新高，非但大幅超越2020全年獲利2.47兆的水平，市場更預期2021全體上市櫃獲利可望挑戰3.9兆以上水準。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，隨著市場對於Omicron利空反應已漸鈍化，雖然明年資金環境緊縮，但台股資金面仍相對寬鬆，加上投信、集團作帳等題材支撐，短線上對於台股表現仍相對樂觀。此外，隨著2022科技股重回台股盤面重心，專業機構更預估，半導體產業在科技應用帶動下，明年將持續維持雙位數的成長。其中，科技創新仍是驅動台灣企業獲利成長的關鍵，包括5G手機滲透率明年將挑戰50%，車市復甦加上能源轉型，過往傳統燃油車半導體產值約320美元，而電動車時代半導體Content則至少700美元起跳，加上各國2050年淨零碳排的目標，電動車滲透率的拉升速度將越來越快。2022年商用PC市場成長、Intel與AMD在桌機和伺服器也推出改版的CPU，都將推升半導體產值跟需求持續成長，外加元宇宙等產品的逐漸問市，科技創新跟數位化浪潮下，台廠可望持續受惠，而半導體將位居要角。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南政府今年受惠企業經營效率相對穩定，稅收超乎預期，並明顯較去年增長；財政預算於疫情期間仍繳出不錯表現，及目前越南目前採取的刺激方案較其他國家溫和的背景下，預計越南政府有機會推出新一波刺激法案，有利越股續航。