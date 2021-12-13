後蔡英文時代，藍白綠都在布局2022和2024大選，據媒體最新調查，目前最有知名度以及影響力的10位政治人物中，第一名為新北市長侯友宜，對此，資深媒體人韋安表示，這份民調是侯遭受攻擊最猛烈的期間所執行，背後所顯示的是，侯友宜沒有被弄倒。

《ETtoday新聞雲》今（13日）公布全台目前最有知名度及影響力的32位政治人物進行民調，結果顯示，侯友宜在「10大政治人物」以76.1%的看好度，位居第一，其次為副總統賴清德的64.9%，第三則為台北市長柯文哲61.2%。

對此，韋安也隨即在臉書發文表示，自己過去一周，與幾位民調專家和政治觀察人士反復推敲，「公投風暴」對侯的影響，是否可能讓侯的民意支持可能減少3到5個百分點，抑或是侯可能會獲得更多民眾的支持？今天的民調結果，出現了第二種現象，侯友宜在「10大政治人物」仍然位居第一，看好度為76.1%，竟然比上一季的73.5%，增加了2.6個百分點，且這份民調在是在6日至8日進行，正是侯受到攻擊最猛烈的期間。

韋安認為，這證明面對藍綠的「四個同意」和「四個不同意」，只有侯友宜堅持維持行政中立，敢於提出第三種「人民健康、國家安全、產業發展」的觀點，並用行動力堅決「不讓萊豬進來」，最終獲得多數民眾的理解和支持。