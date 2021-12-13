台北藝術大學李姓舍監，不滿學校要他自動離職，今年9月9日下午打電話警告「如果見不到校長，要開車衝撞行政大樓」，26分鐘後，李開車衝上大樓前的階梯，警方獲報到場，在車上起出毒品大麻花，李男酒測值0.09mg／L，他聲稱有事先告知，並不是無理取鬧，檢察官日前偵結，認為李男行為導致校長心生畏懼，依妨害自由罪提起公訴。

57歲李男案發當天下午4點26分打電話到學校宿舍中心、校長室，要求見校長，質問為何要他自動離職，並稱「如果見不到校長，要開賓士車衝撞行政大樓」，校方並未給予明確答覆，4點52分他駕駛百萬賓士轎車，衝上校長辦公室所在的行政大樓，車頭保險桿掉落，卡在大門前階梯，前後動彈不得。

警方獲報到場，發現李男沒穿上衣且有酒駕情事，又在車上發現大麻花，他聲稱沒有恐嚇意圖，因為學校要開除他，他想向校長表達繼續留任的意願，才會開車衝上行政大樓，並非無理取鬧。

起訴書指出，恐嚇公眾須針對多數人或不特並多數人，若針對校長，涉犯妨害自由罪中以加害生命之事恐嚇他人，致生危害安全，依法提起公訴。