原定今（13）日為營運最後一日的阿羅哈客運，最後一刻峰迴路轉宣布繼續經營。阿羅哈客運表示，感謝公路總局的在公務方便的範圍內給予協助，不過已經退票者若要再重新買票，目前暫無其他優惠措施。

阿羅哈客運今日發出聲明稿表示，本公司（阿羅哈客運）台北高雄、台北嘉義兩條路線原訂經營到本(110)年12月13日止，感謝交通部公路總局長官110年12月5日向本公司傳達關懷，希望阿羅哈客運能顧及乘客權益，繼續經營下去。經公司110年12月10日臨時董事會決議通過，決定繼續營業，並繼續以國道客運最高服務品質，無縫接軌提供長途乘客南來北往優質運輸服務。

阿羅哈客運13日貼出恢復營運新聞稿(摘自阿羅哈官網)

阿羅哈客運表示，這段期間感恩許多乘客的留言與鼓勵，即便在宣布停業後仍持續力挺阿羅哈，讓我們深受感動與感激，這也是公司得以繼續經營的動力，我們非常感謝所有搭乘阿羅哈的乘客。阿羅哈會調整營運策略抵抗疫情，持續邁步向前，歡迎各位乘客能再一次搭乘阿羅哈客運。

顧問趙志強受訪表示，明天持續營業，感謝公路總局長官前來關懷，另外也有許多乘客來留言。至於公路總局做了甚麼，趙志強僅說就其公務方便的範圍內給予協助，這個部分涉及公部門還沒有很確定的承諾，不方便談。至於這段期間有多少旅客退票？他也表示還沒統計。已經退票的旅客，當初是照金額去退，阿羅哈也都送一個小禮品，目前若要再重新買票，沒有其他優惠措施。