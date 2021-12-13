新北市張姓女子婚後至北藝大跨領域研究所就讀，但與丈夫關係逐漸疏離，兩人今年2月間協議離婚，未料張女前夫3月間打掃家裡時，意外發現張女與跨領域研究所所長、關渡美術館長黃建宏的書信，黃在信件內容寫下「親吻妳的私處時，也是陷入強烈的瘋狂」等曖昧字句，張女前夫才驚覺，妻子在離婚前就已出軌，怒向黃男和張女求償100萬元，新北地院近期判處2人應連帶賠償20萬元，全案可上訴。

張女前夫指出，他因小孩教養、家務分擔、經濟等問題與張女協議離婚後，為了讓小孩有較好的居住環境，每月仍提供10萬元給張女，讓她可以租更好的房子，未料離婚後卻意外發現黃男寫給張女的信件，黃男在內文寫下「原來相擁可以完全接通到我們相嵌的性器官」、「我躺臥看著妳美麗而迷離的雙眼和臉龐，心頭被這股力量往前拉著」等曖昧內容，顯示前妻在離婚前就與黃男有多次性行為。

不過，黃男否認有與張女發生任何親密行為，黃男稱，他未曾對張女有非分之想，去年見到張女因為婚姻關係悶悶不樂，才漸生保護和愛慕之情，但礙於道德和法律，只能將情感深埋心底，同時提筆將愛意與幻想中的親密互動化為文字，並將夢裡的內容寫下，以解壓抑感情之苦，雖然私自寫下幻想戀情的行為不妥，但內容並非2人實際經歷。

黃男指，張女前夫發現的書信是他在2人離婚後才交給對方，其他信件則是在看完展覽後的感想分享。張女也說，她與前夫離婚的主因並非自己疏遠、冷戰，而是前夫拒絕與她相處所致，如今前夫又指她在婚姻期間發生不倫戀情，才導致離婚，此事讓她感到非常莫名，且她寫的書信都是對創作的想像和抒發，並未指特定對象，不足以證明她有發生踰矩的行為，直指前夫含血噴人。

新北地院勘驗相關書信內容，認為黃男的書信內容前後文義，已不是他單方的臆想，雖然不足證明有與張女發生性行為的通姦程度，但足認2人的交往非僅止於普通師生、朋友，有相當親暱的男女情感、肢體往來，因此張女前夫以配偶權遭侵害為由求償，於法並無不合，審酌張女和黃男身份、經濟能力等，判處2人應連帶賠償20萬元。