讓台中人可以回家鄉打拼。國泰金控13日宣布，其台中烏日資訊開發中心（CDC）開幕，斥資上億元，希望吸引更多科技人才，打造中台灣第一座金融科技研發基地，是國泰金技術輸出給海外的總部，主要支援國泰金在東南亞各據點的數位發展、開發及創新業務等，初期將招募逾60位科技人才，薪資水準比照台北，讓北漂或南流的台中人可回台中定居工作。

國泰金控副總梁明喬表示，這是國泰金的新嘗試，也希望透過在台中設立首個金融科技研發基地，讓中部科技人才也能回到家鄉工作，均衡城鄉發展，未來台北的科技資訊人員主要負責核心系統及大架構建置，台中辦公室則負責海外系統研發、數位及數據系統建置等，「等於以前外包給其他資訊公司的工作，現在國泰金自己建基地來研發。」

這個國泰資訊開發中心位在台中市烏日區物流共和國台中園區內，即國泰人壽投資、永聯物流開發的新園區，鄰近高鐵烏日站，希望打造出交通便利、具科技感、挑高寬敞的辦公室，吸引更多科技人加入。

梁明喬表示，目前已有20多位科技人員加入，2022年預計將招募滿首批62位科技工程人員，如專案經理、產品經理、UI/UX設計師、數據商業分析師、系統分析師、Java開發工程師、QA以及DevOps工程師等，薪資水準比照北部，且有3到6個月將在北部培訓，之後可回台中工作。

國泰金控子公司如國泰人壽、國泰產險及國泰世華銀行都有在東南亞設點，如國泰人壽在越南有142個據點、國泰產亦在越南有2個據點；國泰世華銀則是在越南、柬埔寨、新加坡、馬來西亞、寮國、菲律賓、緬甸、泰國、印尼等共設有59個據點。

梁明喬表示，未來台中辦公室即會遠距提供這些東南亞據點相關的協助，如應用程式APP開發、建置大數據資料庫、數位平台等，希望讓更多科技人才加入國泰中部金融科技研發基地，創造更多工作機會及帶動此地區發展。

此模式若成功，未來國泰金還會規劃在其他城市設置金融科技研發中心或辦公室，讓人才可以在地化工作及發展。