對民進黨立委高嘉瑜施暴的林秉樞，日前遭質疑打到特權疫苗，中央疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中回應稱「林秉樞施打的時間大概是在7月中跟10月初，是在一般的平台施打」，結果北市府證實林秉樞7月15日在小禾馨民權小兒專科診所接種，讓媒體人黃揚明說「可見林秉樞又多了一位貴人」。

台北市議員游淑慧昨（12）日在臉書表示接獲檢舉，稱林秉樞分別在台北禾馨某診所及台中榮總接種疫苗，查證後更發現林秉樞根本不在陳時中公布時間的施打對象中，讓她相當關心有無特權施打的問題。

黃揚明引用該文在臉書表示，游淑慧已揭發林秉樞打疫苗的時間、地點，且他施打第一劑時根本還沒有開放43歲的民眾在一般平台預約，不解「為何陳時中部長要說『一般平台預約』？」讓黃揚明直言「可見林秉樞又多了一位貴人」。

黃揚明說，包括母親告別式議員要下條子通知警力保護、週刊報導前讓派系老大與國策顧問聯繫媒體關說、移送時散步記者會、被羈押禁見可委託律師發聲明等爭議，從事件發展開始以來，只要與林秉樞有關的事件，全部都有令人嘆為觀止的特權，「難道真如外界所猜測的，沒人敢動林秉樞？」

針對林秉樞遭爆接種特權疫苗的消息，陳智菡證實林秉樞7月15日在小禾馨民權小兒專科診所進行接種，並指出健保卡上未註記林秉樞是第七類國安相關人員，為何能在該時間接種疫苗，會再派人前往稽查；台中榮總也發表聲明，僅說「林員至本院施打疫苗一切符合衛福部相關規定」。

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