桃園市消防局第三大隊13日在星宇航空舉行消防演練，出動雲梯車等14台各式救災車輛，場面逼真。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局第三大隊13日在星宇航空舉行消防演練，出動雲梯車等14台各式救災車輛，場面逼真。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局第三大隊13日在星宇航空舉行消防演練，出動雲梯車等14台各式救災車輛，場面逼真。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局第三大隊13日在星宇航空舉行消防演練，出動雲梯車等14台各式救災車輛，場面逼真。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局第三大隊13日在星宇航空舉行消防演練，出動雲梯車等14台各式救災車輛，場面逼真。(消防局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市消防局第三大隊13日在星宇航空舉行消防演練，出動雲梯車等14台各式救災車輛，場面逼真，包含空姐、空少等300名員工也啟動自衛消防編組，完整妝容的空姐們穿著高跟鞋，仍鎮定跟著引導練習疏散，展現專業，也落實星宇航空以「安全至上」為宗旨的營運理念。

竹圍消防分隊長陳敏男表示，星宇航空大樓主要用途為辦公大樓，內部樓地板面積達4000平方公尺，另9樓和10樓有157間待勤休息室，供機組員短時間待命休憩使用，雖然目前還沒啟用，但仍屬複合型大樓，為了避免消防弟兄入室救災時空間迷失，主動要求進行消防演練，獲星宇肯定和配合。

陳敏男說，星宇航空大樓屬新大樓，消防安全設備全都符合規定甚至超過標準，業者平時也積極維護功能正常，除了提供旅客最佳飛航安全及旅途舒適以外，更注重團隊的紮實訓練，包含團隊員工本身的安全維護。

此次救災演練項目包括成立火場指揮站、雲梯車救援、水線部署、水源供給、RIT入室搜救受困消防員及受傷緊急救護處置，共出動14輛消防救災車輛，動員消防、義消人員45人，並協調內政部警政署航空警察局、台灣電力公司大園服務所及台灣自來水公司大園服務所至現場配合演練各項分工，星宇航空公司更動員全體員工共同參與，有效強化整體防救災觀念與自救能力。

消防局第三大隊長殷明坤呼籲，發現火災時應保持冷靜，若逃生動線已充滿濃煙，應選擇就地避難將門關上，謹記「小火快逃，濃煙關門」，撥打119時應詳細敘述自身位置，才是正確的自救方法，透過消防演練，建立正確的防災觀念，保護人民的生命財產安全。