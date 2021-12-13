中央研究院院長廖俊智13日在立法院報告並備質詢。（黃世麒攝）

中研院助理染疫爆6大疏失 廖俊智：不只一人違反SOP

中研院P3實驗室女研究助理感染Delta病毒，引發全國關注。根據中研院的最新調查報告指出，個案確實未遵照SOP，包含「未在生物安全櫃中操作小鼠」、「防護裝備穿脫流程未依規定」，進入實驗室後疑未穿著鞋套，且於中控室更換鞋子等，成為染疫關鍵。

立法院社福及衛環委員會，今要求中研院就實驗室研究助理於院內染疫一事，提出調查報告，並要求中研院長廖俊智備詢。調查報告明確指出，確診個案第一次遭小鼠咬傷時，曾向實驗室負責人通報，當時負責人判斷該事件屬低風險事件，因此未向基因體中心主管或生安會通報，僅叮囑個案進行自主健康監測。

報告中還說，11月24日的錄影帶紀錄，3人離開P3實驗室於除污室卸除個人防護裝備時，個案未依流程進行，且3人中僅有1人正確。此外，3人於P3實驗室疑似未穿鞋套，且於中控室更換鞋子。而11月21日的錄影帶紀錄，更顯示個案在脫除防護衣前，已先拿下口罩，又依據個案訪談紀錄，被咬傷當日僅戴單層手套，也不符合相關SOP。

中研院表示，未依院內環安衛規定及該實驗室的SOP通報，是發生鼠咬意外事故的主要原因，而新進人員仍在訓練中，疑未得到足夠操作訓練，且實驗室操作過程似未有管理或資深人員於中控室監控，目前確定違規事項包含未在生物安全櫃中操作小鼠、防護裝備穿戴流程違反SOP等，但責任歸屬仍待定。

中研院指出，依本院聘僱人員工作規則規定，約聘僱人員辦理業務有違失時，依情節給予申誡或記過處分。其對於所擔任之工作確不能勝任時，依法予以資遺。本院更加強各相關實驗室管理及行政程序，並將配合指揮中心盡快對外說明調查結果。對於已造成各界恐慌深感抱歉，本院將盡最大力量盡快釐清事情真相，以給社會大眾一個完整的交代。