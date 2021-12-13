清水祖師像遭白蟻侵蝕原況。（袁庭堯攝）

楊琇文用漆線雕重新賦予神像生命力。（袁庭堯攝）

漆線雕用料、手法均相當講究。（袁庭堯攝）

神像完成修復。（楊琇文提供／袁庭堯高雄傳真）

楊琇文透過細膩的漆線雕手法，將赤龍宮內其餘小型神像一併翻新。（袁庭堯攝）

楊琇文取得文化部補助在高雄開設漆線雕基礎實務班。（楊琇文提供／袁庭堯高雄傳真）

漆線雕能打造神像華麗、氣勢的外表，也是妝佛工藝「最後一哩路」，女師楊琇文致力創作與傳承，日前才協助鼓山區內惟赤龍宮三尊40多年歷史的清水祖師像翻新，現透過文化部補助計畫系統性開班授課，還預計在宮廟辦展，讓更多人認識漆線雕之美。

「漆線雕」是鮮為人知的傳統妝佛工藝，用於佛像外觀雕飾，重視立體構圖、流暢，具有相當大的難度，透過單雙線鋪陳纏繞，將神像妝點得活靈活現，展現尊貴的氣勢。

長久以來，漆線雕產業幾乎是男性師傅的天下，且低調不外傳，楊琇文30多年前棄商跟隨布袋戲偶大師學習，跑遍全台廟宇觀察，練就細膩手藝。楊琇文創作不打底稿，全憑對神明背景、姿態、甚至個性做揣摩，量身打造外觀及服飾配件，纏繞手法細膩又維妙維肖。

鼓山區內惟赤龍宮、三尊4尺高清水祖師神像近年來受白蟻嚴重侵蝕，楊琇文受託與神像修復師合作，將神像整尊褪去舊漆、填補、上漆防腐並重新以漆線雕修飾外觀，徹底替廟方解決困擾。

為了不讓技藝出現文化斷層，楊琇文4年前完成以漆線雕為主題的碩士論文，也透過社區大學課程廣納學徒。有感於系統化傳承的必要性，日前她正式取得文化部補助在高雄開設漆線雕基礎實務班，透過手工具製作、各式紋樣技法、蒔繪技術教學，帶領學員入門，累積未來立體創作的基礎。

楊琇文也期盼課程能和廟宇文化結合，課程尾聲回到赤龍宮，除實地觀摩之外也辦成果展，讓社會大眾有機會近距離觀察漆線雕精細與纏繞之美。