澎湖海上風浪強勁，1艘韓國籍拖船「JAEWON 9」拖帶一大型海上工作平台「Dong Ji No2」行經台灣海峽，12日深夜纜繩突然斷裂，13日海上平台漂流至澎湖將軍嶼海域，海巡署及航港局已緊急善後。

海巡署指出，韓國拖船乘載7名韓國人，拖帶著大型海上工作平台於7日駛離香港，沿台灣海峽北上欲返回韓國。

13日凌晨2時36分海上工作平台擱淺於將軍嶼岸際東側，岸巡人員持續監控並配合相關主管機關辦理。