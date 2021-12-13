公投倒數五天，國民黨公布第二支CF公投催票影片「如果我跟你說」正式上線，國民黨革實院院長、立法委員林奕華提到，本片由青年民主戰隊企劃，破題道出「如果我跟你說，我們還有機會可以改變，你會願意站出來嗎？」，並用「十年以後的台灣」喚起民眾對於改變的渴望，影片也訴求公投相關議題都無關藍綠的民生議題。

國民黨青年拍攝CF公投催票影片，全片以黑夜中蹲在街頭的年輕人開場，第二幕以空拍機在白天高空旋轉，隱喻年輕人只要轉念，台灣就能撥雲見日，天亮就不遠。

林奕華提到，影片畫面帶入台中火力發電廠，訴求空污將導致肺腺癌，促進民眾思考火力發電對健康的殘害、用點蠟燭呈現停電跳電，提醒近日雙北大停電恐成為台灣日常、小吃畫面呈現的是民生議題，空拍大潭藻礁是為了把民眾陌生的環保議題具象化，此外，造勢活動畫面帶出公投綁大選才能節省社會成本，刺激觀眾重視1218公投選舉的民生價值跟民主意涵。

副發言人楊智伃提到，本片運用空拍手法錄製，空拍機飛過海邊、河畔、田野，紀錄「青年民主戰隊」全台街講100場的足跡。本片跟空拍機導演合作，從高處俯瞰大潭藻礁、台中火力發電廠、城市景觀，還有年輕人在不同角落高舉「我同意」的畫面，盼社會「站在制高點思考台灣的未來」。

青年民主戰隊隊長須予謙提到，公投雖然不像縣市長大選決定由哪個政黨執政，但對年輕人的影響更為巨大，大選不滿意可以四年換一次，但如果進口了萊豬就會犧牲食安、被沒收的公投綁大選將不復返、關閉了核四就注定跳電成為常態，最嚴重的是藻礁將被永久性的破壞，這些不可逆的影響，會一代接一代的延續下去，對台灣造成莫大傷害。須予謙認為，站在青年的角度，1218返鄉投票可以用最低成本捍衛台灣，錯過這一次，十年後我們將會悔恨未在關鍵時刻為台灣的未來做把關。

國民黨指出，本片旁白由黨內青年夥伴自行配音，國民黨沒有民進黨的豪華資源，但擁有年輕人對台灣的誠摯關懷，民進黨殘忍傷害台灣的食安、民主、生態、能源，1218當天不僅將被民意教訓，更會失去一整個青年世代的支持。