資誠PwC創業成長加速器（PwC’s Scale-up）已輔導完成超過30家新創企業，協助引資累計超過新台幣4億元。資誠PwC創業成長加速器也在10日於林口新創園舉辦第三屆新創團隊Demo Day，推廣12家新創團隊。

在Demo Day活動中，包括經濟部中小企業處、投資單位、育成機構與中大型企業的各界代表，皆對12家新創團隊優異的表現與潛力留下深刻印象，同時對於加速器提供新創團隊的輔導與協助給予高度肯定。

資誠創新創業服務主持會計師黃世鈞指出，資誠創業成長加速器成立迄今，累計已輔導完成超過30家新創，協助引資累計超過新台幣4億元，例如最近成功完成B輪募資的愛酷智能科技為首屆優秀的新創團隊。資誠希望透過加速器的專業輔導與政府新創政策的雙重扶植下，持續協助新創團隊完成募資規劃與準備，共同為邁向資本市場而努力。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏表示，數位化是一間企業成長蛻變的必經過程，而台灣企業普遍面臨到「數位轉型」的新挑戰，其中「數位創新」就是企業調整體質的最佳良藥，而「新創企業」就是協助企業數位轉型與外部創新的最佳藥引，藉由數位轉型與創新，才能快速適應新市場的變化與需求。資誠不但先從自身做起，導入各式數位工具，提升數位服務與經管能力。

周建宏認為，未來資誠將瞄準中小企業推出普惠型的數位化商品，協助中小企業邁出數位轉型的第一步。同時延續資誠創業成長加速器的服務能量，除既有的輔導、募資協助與促進中大型企業合作外，不排除未來與新創團隊共同開發數位商品或服務的合作機會。

資誠於2019年3月與新曄管理顧問股份有限公司共同成立PwC’s Scale-up創業成長加速器，以「厚創新、後加速」為宗旨，除了協助新創團隊走向規模化經營，健全財務管理體質。此外，亦積極透過PwC全球資源網絡的整合，建立國際化資源平台機制，協助新創邁向國際。

資誠創業成長加速器透過量身訂做的輔導計畫，經過6個月的輔導，藉由Demo Day的形式將輔導成果呈現給生態圈的夥伴。

第三屆12家新創團隊聚焦「數位轉型」、「智慧生活」與「生技醫療」等三大領域，其中「數位轉型」領域的新創團隊計有6家，分別為結合AIoT技術提供工業4.0軟硬體系統整合與數據分析服務的「網聯科技」；利用AI視覺質檢系統，結合機器人進行產品自動化檢測與分析的「小柿智檢」；結合物聯網及AI，打造3D數據可視化中央管理系統輔助企業管理及決策的「杰悉科技」。

另有提供室內/外定位演算法開發與解決方案整合服務的「獵戶科技」，還有導入物聯網及AI科技，提供工程智慧化管理方案的「璽樂科技」，以及提供AIoT雲端平台服務，協助企業建構物聯網環境的「沃司科技」。

在「智慧生活」領域則有4家新創，分別是建置智慧餐飲零售平台結合社群軟體提供零接觸服務的「點點全球」；提供自動駕駛解決方案並將相關技術多元應用於非自動駕駛領域的「台灣智慧駕駛」；打造車聯網行動定位數據平台，提供智慧出行軟體服務的「三維人」；以及結合區塊鏈與AI技術，提供金融監理科技服務的「重量科技」。

最後2家於「生技醫療」領域的新創是提供睡眠呼吸中止症輔助診斷和治療評估平台的「太暘科技」，以及推出奈米科技零死角噴灑的無線手持抗菌機的「承昊生技」。