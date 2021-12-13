新竹市光復中學資料處理科學生范旖旎（中）在文書處理職種獲得學科最高分的佳績，勇奪全國優勝。（陳育賢攝）

全國高級中等學校110學年度商業類學生技藝競賽近日落幕，今年共有182所學校參與，有770位各校頂尖好手同場競技，新竹市光復中學資料處理科學生范旖旎在文書處理職種獲得學科最高分的佳績，勇奪全國優勝，不僅為校爭光，也為自己爭取到技優甄選國立科技大學加分的優勢條件。

光復中學指出，技藝競賽選手一方面要準備高三統測，又要接受技藝訓練，承受雙重壓力，必須做好時間管理，選手在指導老師的陪伴下，利用暑假、平日放學後以及周末到校加強訓練，選手經過訓練，不僅專業能力增強，本身的專注力與抗壓性都變強，心智也變得更成熟穩重。

此次的文書處理選手范旖旎，在班上成績一直名列前茅，這次能得到全國第17名，都是靠努力順練而獲得的成果，范旖旎從一開始做題目要2到3個小時，到現在1個小時內就能完成，這期間學了很多，收穫很多。

范旖旎說，最要感謝師友與家人，他們成為她的堅強後盾，在多次想要放棄的時候鼓勵她、幫助她，讓她感覺並不是孤軍奮戰，謝謝大家的支持。

指導老師高偉強指出，文書選手的訓練過程需要極大的耐心跟毅力，熟悉各種大大小小的解題技巧，在比賽短短的60分鐘內完成6大題型，同時在高壓的情況下不能出任何差錯才有機會獲得獎項。

這考驗選手的臨場反應以及學習解決各種軟硬體等任何會出現的狀況，而范旖旎在這次比賽表現十分穩健，是獲獎最大因素。

光復中學表示，該校提供精緻優質的學習環境，更有許多身負教育使命的教師，期待培養學識與技藝齊備的學子，讓學生不論升學或就業都有優秀表現。