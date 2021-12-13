國民黨昨於台北自由廣場舉辦「我同意！YES大遊行」並與參與秋鬥的公民團體在凱道前大會師，民進黨也是府院黨大動員，各縣市舉行大型造勢，藍綠兩黨拚公投氣勢。國民黨文傳會主委凌濤表示，民進黨不思反省荒腔走板施政、持續動用國家機器與人民作對，但是他也樂見民進黨繼續採取「熱戰策略」，拉抬投票率。

凌濤表示，在野的國民黨如今與要健康、保民主、護環境與挺經濟的主流民意站在一起，更再次與秋鬥團體共同在雨中會師，向傲慢的民進黨政府發出怒吼；同一時間，民進黨卻豪砸國家機器與黨政資源在台南舉辦豪華宣講會，兩相對照相當諷刺，到底是誰和民意站在一起、為基層發聲，已經不言可喻。

凌濤指出，民進黨高層近來無心施政，四處跑公投宣講會，把攸關臺灣未來的重要議題打成政黨對決而非政策思辯，甚至還出動辣妹舞團，把公共政策討論變成煽情的選舉造勢動員，已經讓臺灣民眾看不下去，甚至台南造勢大會上蔡總統還沒講完就出現民眾提前離開的慘況，可見民進黨動員反而適得其反，增加民進黨的被厭惡感，讓同意立場的民眾更想出來投票，給民進黨當頭棒喝。

凌濤提醒，昨日的雙北大停電，已經嚴重凸顯民進黨錯誤的能源政策導致台電頻發降壓輸電的後遺症開始顯現，發電相關設備不斷受損，引發設備故障甚至爆炸的意外頻傳，「缺電台灣」已經形成台灣民生及產業的國安危機。

凌濤補充，昨日大遊行甚至有從永和受到停電影響的社區年輕同學揪團參加，就是要站出來表達他們的不滿聲音，顯見反對民進黨錯誤政策的聲音已經是跨越世代光譜的主流民意，期待這股氣勢可以延續到12月18日週六，大家一起出來投下四個同意，才有機會扭轉民進黨「害台灣」的錯誤施政。