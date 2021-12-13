出身美國、在香港演藝圈發跡的男星吳彥祖，擁有帥氣臉龐與模特兒精實身材，出道後片約不斷，演出過許多叫好叫座的作品，精湛演技更獲得獎項肯定，是許多人心目中的完美男神，而不時會使用社群的他，昨天(12/12)突然在IG曬出21年前為雜誌拍攝的全裸封面照，養眼畫面讓網友們看了心跳加速，吳彥祖則透露，這張照片背後其實藏了一個浪漫的故事。

吳彥祖昨天心血來潮，在IG分享了一張2000年10月為《城市》雜誌拍攝的封面照，畫面是做復古色處理，他全身赤裸入鏡，雙手收在背後，臉蛋帥氣不在話下，大胸肌、粗壯手臂、古銅色6塊腹肌與側邊人魚線，都如雕像般完美，而神祕第三點，則是設計以黃色方塊便條紙巧妙遮住，引人遐想。

吳彥祖翻出舊照，表示拍這張照片時，他還是個小伙子，而這張看似裸體的照片，當年引發了很大的風波，但他解釋，其實他不是全裸，身上還有小小的布料，就是底下穿著G弦褲(又稱丁字褲)，之後再後製將內褲修掉，才完成這個養眼的裸照。

吳彥祖更透露，這張照片背後，藏了一個浪漫的故事，且完全改變了他的人生，他表示能跟模特兒老婆Lisa S.相遇，都因為這張封面照，老婆第一次看見他這個人，就是透過這本雜誌封面，「她說她當時正從香港的天星小輪(郵輪)下來，這本雜誌讓她停下了腳步」。

而在拍攝這張封面照的1年後，吳彥祖與Lisa終於見面，「如今我們在一起19年了，擁有我們美麗的女兒Raven，這證明所有事情都是有著連鎖效應，而這些事情，會改變你的生活」，吳彥祖與Lisa在2010年4月於南非結婚，2012年宣布懷孕，隔年5月迎接女兒吳斐然(Raven)誕生，夫妻倆至今仍不時放閃，感情相當甜蜜。