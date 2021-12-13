曼秀雷敦軟膏是不少人家中必備藥品之一。一名男子上網詢問，聽說曼秀雷敦在北部及南部的台語唸法不同，結果網友唸面速力達母、小護士及曼秀雷敦的都有，還有不少人認為，唸法不該以南北區分，應該以年代來區別，「我阿嬤都唸日文發音的『men se dan』啦」！

原PO昨（12）日於論壇《Dcard》分享一張曼秀雷敦軟膏的照片指出，聽說北部人跟南部人的唸法不一樣，大家都怎麼唸呢？「我台北巿人，都是唸面速力達母」。

疑問曝光後，引發網友熱烈討論，「我是台南人，我都唸面速力達母，曼秀雷敦是專指牌子」、「我也唸面速力達母」、「曼秀雷敦」、「就叫小護士啊」、「當然是面速力達母啊」、「我是台北人，我都唸面速力達母」、「三種我都會唸」、「面速力達母、曼秀雷敦、小護士都可以吧」、「我都說，幫我把那個抹蚊子叮的拿給我」、「北部人，但我都唸小護士」。

留言中也有不少人說，唸法不該以南北來區分，應該以年代作為區別比較正確，「我家的長輩都以日文發音唸『men se dan』（音為免搜蕩）」、「免搜蕩應該也只有老一輩才知道？」、「我高雄，我家裡所有的長輩都念免搜蕩」、「我阿公都講免搜蕩」、「這個夠經典，我阿嬤也是唸免搜蕩」。