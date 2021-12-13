林秉樞毆打立委高嘉瑜，扯出案外案，台北市議員游淑慧接獲檢舉，林秉樞7月15日和10月5日分別在禾馨、台中榮總打莫德納疫苗，但當時只開放50歲以上長者，質疑43歲的林秉樞，是不是特權施打。台北市衛生局今早派員到禾馨了解情形，北市府發言人陳智菡證實，他沒有特殊身分，但確實在7月15日曾在小禾馨民權小兒專科診所接種疫苗。

游淑慧接獲檢舉後，將資料送給北市府，要求盡速調查林秉樞是否有施打特權疫苗的情形，陳智菡今早表示，林男之健保卡上並未註記是第七類國安相關人員，為何他能在7月份接種疫苗，北市會派員稽查。經調查後，陳智菡表示，確定林秉樞無特殊身分，是因為護理師女友的關係才能施打疫苗。

禾馨診所營運長林思宏也親自受訪表示，查證後得知，他是本院一位吳姓護理師的男朋友，當時他是以這種身分施打疫苗，而施打對象是診所醫療人員的同住對象會優先施打，減少感染機會。至於這部分是否合法，林思宏說，這部分是合法的，當時院所可以決定施打對象，沒有問題。