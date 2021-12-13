儘管「一眉哥」安東尼戴維斯仍因膝蓋傷勢缺陣，「小皇帝」詹姆斯卻沒打算讓湖人輸球！詹皇13日拿30分、11籃板及10助攻的本季第2次大三元，其中更在第3節貢獻14分幫助湖人拉開領先幅度，湖人最後以106比94變走魔術，難得拿到2連勝。

湖人開賽雖打出7比0開局，卻被魔術打出更凶猛的15比6小高潮超前，儘管詹姆斯試圖重新追上，魔術仍然始終保持領先優勢到上半場結束，比數是52比49，柯爾安森尼半場就替魔術貢獻12分，詹皇也拿11分、7籃板及3助攻。

來到第3節場上局面風雲變色，靠著詹姆斯單節進帳14分，湖人第3節不僅轟下36分，只讓魔術得到10分，更打出23比0猛攻，湖人大幅超前魔術20分以上，儘管魔術末節嘗試追分，詹皇仍幫助湖人穩住勝局，最後以12分之差贏球。

除了詹姆斯的大三元演出，韋斯布魯克也有19分、7籃板及5助攻，荷頓塔克19分、6抄截，安森尼13分，看來安東尼戴維斯可以安心養傷；魔術以柯爾安森尼21分最高，法蘭茲華格納20分，溫戴爾卡特16分、8籃板，泰倫斯羅斯15分。