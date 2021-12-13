長期深耕於熱昇華數位影像輸出技術的誠研科技今（13日）發布重大訊息，公告董事長黃健華逝世，享壽67歲，接下來公司將召開臨時董事會推選董事長，待董事會召開後再行公告，此外，誠研也強調，公司遵循代理人作業，各項業務均由專業經理人分層負責，董座逝世對公司營運無影響。

根據誠研科技官方網站資料，黃健華畢業於台大電機系，曾任惠普高級工程師，於2009年接手誠研至今。

誠研科技為創立於2001年，主要以環保、創新的熱昇華技術為核心，研發和行銷各種高品質數位相片印表機、數位印卡機及週邊耗材等產品，為專業數位影像輸出系統設計、製造及銷售的公司。

根據誠研科技官方網站資料，黃健華畢業於台大電機系，曾任惠普高級工程師，於2009年接手誠研至今。誠研科技今收在4.85元，下跌0.15元（或3%），誠研10月底曾公告將進行減資彌補虧損，並調整公司營運策略，由原先的主打品牌改為專業代工，重新找回市場定位。