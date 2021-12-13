台灣證交所與勤業眾信會計師事務所日前共同舉辦「110年推動優質企業上市座談會（高雄場）」，並邀請到預計於明年掛牌上市的洋基工程股份有限公司分享上市歷程與心得。

力積電與洋基工程堪稱2021下半年台灣IPO市場最受矚目標的，其中由富邦證券輔導的洋基工程自12月13日起受理競價拍賣作業，承銷方式將採取競價拍賣及公開申購，競拍底價敲定155.17元，競價拍賣到15日結束，17日為開標日，將依競拍結果決定承銷價格，其競拍底價的1.16倍（180元）為承銷價格上限。

洋基工程此次發行現金增資新股上市案，採競價拍賣者計有5433千股，公開申購計有1458千股，競拍底價每股訂為155.17元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購，而公開申購承銷價，以各得標單價格及其數量加權平均所得價格，以競拍底價1.16倍為承銷價格上限，訂於12月21日開始公開申購。

勤業眾信指出，2021年上半年依舊面臨疫情影響，然而，全球的資本市場所受到的衝擊卻相較民生產業影響較小，受惠於各地區疫苗政策及部分地區逐步解封及政府經濟措施，吸引資金流入資本市場也間接帶動了IPO。而台灣今年也開設了創新板及戰略新板，以吸引更多的企業掛牌，透過資本市場募集更多全球資源，助攻企業進入全球競爭市場、提升品牌能見度。

台灣證交所副總經理陳麗卿指出，台灣的證券市場活絡，即便全球仍持續壟罩在疫情陰影之下，台灣因為擁有強大的產業鏈，搭配政府一系列的政策，諸如施行全面逐筆交易、盤中零股交易及2021年開版的創新板等，刺激了台灣證券交易市場及海內外企業的掛牌意願。企業上市好處多，包括多元籌資管道利用以拓展市場提升國際知名度吸引海內外人才和健全內部公司治理制度等，更有利於強化企業二代接班。期望未來透過台灣挾帶著全球科技產業重鎮的優勢，吸引更多高市值、高價股的企業申請上市再現IPO榮景，藉以提高企業在全球市場的能見度。

勤業眾信聯合會計師事務所南區主持會計師郭麗園表示， 2021上半年台灣資本市場受疫情影響，多家企業IPO計畫被打亂，但在疫情趨緩及主管機關的幫助之下，下半年的掛牌數量穩定回升，與去年同期相比上市家數也略有增加。另外，為因應台灣產業結構轉型升級，今年七月由臺灣證券交易所新設之創新板也正式開板，以期讓更多優質的企業能夠更加了解加入台灣資本市場的方法及途徑。

勤業眾信聯合會計師事務所財務顧問服務執行副總經理朱孝甫指出，創新板之成立對於新創企業籌資有正面助益，但對於投資者特別係法人投資者，為因應財務報導之要求，可能需針對所投資之標的公司股權進行財務報導目的之公允價值評價。依國際財務報導準則（IFRS 13）之規定，公允價值係指於「衡量日」，「市場參與者」間在「有秩序交易」中「出售資產所能收取或移轉負債所需支付」之價格，即是從持有該資產或積欠該負債之市場參與者之立場，於衡量日之退出價格。

台灣於2018年導入「國際財務報導準則第九號」（IFRS9）後，曾出現熱烈討論興櫃市場是否屬於活絡市場之議題，故對於創新板公司股權公允價值之評估，建議亦應先判斷創新板公司股票之成交價是否屬活絡市場報價；至於判斷活絡程度，則建議評估活絡比率時可參考上市公司之水準進行分析及比較，經評估若屬活絡市場報價，則可以直接採用創新板公司收盤價作為股權之公允價值；若非屬活絡市場報價則需近一步採用評價技術計算創新板公司股權之公允價值。