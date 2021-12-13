在全球產業供應鏈中，台灣從晶片到資通訊設備占有重要的地位，經濟部繼日前大動作組成低軌衛星國家隊後，今(13)日大秀5G豐碩成果，舉辦「經部助攻5G、搶占全球市場」成果發表會，台灣在產官研攜手努力下，5G端到端產業鏈已能量備齊，從5G小基站、5G開放式網路(OpenRAN)、5G核心網路、5G標準以及5G智慧工廠產業應用，均繳出亮眼成績單，經濟部長王美花今也細數在業界成功的合作案例，包括英業達(2356)、聯發科(2454)、明泰(3380)等大廠，經濟部以5G手機晶片、小型基地台、OpenRAN、專網系統等四路並進的策略，壯大台灣5G生態系力，其中，聯發科開發我國第一顆5G手機晶片，即天璣系列，就是以業界科專補助。

經濟部長王美花說到，為突破3G、4G時代的大廠壟斷局面，經濟部提早布局5G技術開發，以5G手機晶片、小型基地台、OpenRAN、專網系統等四路並進的策略，也參與5G標準制定、爭取產品制定先機，使得國內5G標準必要專利達557案，相較4G時的89案、明顯成長，2021年5G產值已創造超過1.69兆元，更吸引英業達回台投資，布建一個5G智慧工廠商業應用解決方，是一個成功落地的方案。

王美花進一步表示，目前透過產官攜手的5G成果包括，以業界科專補助聯發科開發我國第一顆5G手機；突破大基站技術門檻高不易進入的困境，幫助明泰發展5G小基站，成功取得日本訂單並也和歐美洽談中；結合台灣資訊業優勢，拓展高附加價的OpeRAN新興市場；成立自主開發5G專網管理軟體的新創公司泰雅科技；打造太首座TP Integration Lab，成功加速5G產品商品化。

聯發科通訊系統設計研發本部總經理黃合淇表示，在經濟部協助下，聯發科在短時間內覆蓋市場全系列產品線、與全球超過100個運營商合作，展現國際影響力，更成為聯發科在全球5G戰役出的投出重要基石。

明泰總經理林裕欽表示，明泰在5G端到端解決方案中，天羅地網的涵蓋無線/有線通訊、邊緣運算及AI關鍵技術，運用在智慧農業、智慧工廠及智慧醫療等領域，透過資訊科技(IT)、運營科技(OT)與通訊科技(CT)之架構整合，提供高性價比的完整解決方案，並透過子公司辰隆科技提供系統整合服務，兩相配合成為國內業界的先鋒。

根據統計，2021年估全球5G行動基礎設備市場規模達到191億美元、年成長率估達39%，成長潛力雄厚。過去台灣資通訊在缺乏產業整體整合解決方案下，在全球市場面臨挑戰，但面對近年全球5G開放式網路(Open RAN)與強調開放化等趨勢下，為台灣5G相關產業注入新動能。