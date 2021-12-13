【LIVE直播】中央疫情指揮中心記者會｜2021.12.13

國內今天境外移入新增5例、本土再度加零，另外確診個案中也無新增死亡個案。其中5例境外移入都是突破性感染，案16849、案16850、案16853打兩劑AZ，案16851打兩劑科興、案16852打兩劑BNT。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為4例男性、1例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(2例，案16849、案16853)、英國(案16850)、中國(案16851)及馬來西亞(案16852)入境，入境日介於今(2021)年11月20日至12月10日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,657,395例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,639,667例排除)，其中16,742例確診，分別為2,097例境外移入，14,591例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。