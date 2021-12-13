康科特公司董事長劉靜怡今天捐贈「行動輔具機器人」（簡稱Keeogo）給台北醫學大學，這台價值逾百萬元的動力式下肢助行器，可幫助中風病患再站起來，更能改善走路步態，未來將提供給台北醫學大學附設醫院的病友復健使用。

康科特公司創辦人許哲超醫師今年5月離世，生前罹患癌症惡疾，治療初期於台北榮總，臨終前轉至北醫，受到台北癌症中心院長李冠德及北醫醫護團隊悉心照料，許許哲超於病榻前囑咐妻子劉靜怡要以行動感謝台北醫學大學培育醫療人才，及對臨床醫學的投入與貢獻。

劉靜怡表示，在許哲超離世後，她立即捐贈30萬元獎學金給予台北醫學大學獎助清寒學生，並於自己12月16日生日前夕，以個人名義出資捐贈「啟而走」(Keeogo)動力式下肢助行器給北醫大，完成先夫的遺願，期能造福更多患者。

台北醫學大學校長林建煌對於劉靜怡董事長慷慨捐贈表達誠摯感謝，並在今日主管會報頒贈感謝狀予康科特，表達北醫大體系的感謝之意，也強調北醫復健團隊將妥善運用，協助病人重拾生命的自信與歡愉。